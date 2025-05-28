В Кремле заявили о недостаточной информированности Трампа в вопросе украинского конфликта

Президента США Дональда Трампа недостаточно информируют о том, что происходит на Украине. Такое заявление сделал Юрий Ушаков, помощник главы РФ по международным делам, во время интервью Павлу Зарубину, корреспонденту «России 1».

Помощник Путина утверждает, что в Кремле отслеживают все, что говорит глава Белого дома. В то же время в информации, которая на руках у Трампа, большие пробелы. Ему не докладывают о том, что Украина наносит удары по российским городам и мирным жителям.

«Трамп знает только о том, какие ответные меры мы предпринимаем», — указал Ушаков.

Он добавил, что РФ наносит удары только по военным объектам.

Ранее Ушаков сообщил, что Путин во время телефонного разговора с Трампом рассказал ему о предотвращении террористических угроз вблизи Кремля и Красной площади в ночь на 7 мая. В ту же ночь Украина осуществила запуск 524 беспилотников и ракет Storm Shadow по территории России. Упоминание об этих событиях в разговоре с Трампом было преднамеренным, так как украинская сторона представляла угрозу для иностранных гостей, прибывших на праздничные мероприятия.