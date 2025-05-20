Теракты у Кремля: Путин рассказал Трампу об атаках ВСУ в преддверии Дня Победы

Президент России Владимир Путин проинформировал американского лидера Дональда Трампа о предотвращении террористических угроз вблизи Кремля и Красной площади в ночь на 7 мая, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает ТАСС.

Также, по словам Ушакова, в ту же ночь Украина осуществила запуск 524 беспилотников и ракет Storm Shadow по территории России.

Ушаков отметил, что упоминание об этих событиях в разговоре с Трампом было преднамеренным, так как украинская сторона представляла угрозу для иностранных гостей, прибывших на праздничные мероприятия, и стремилась отпугнуть зарубежных лидеров от посещения Москвы.

Путин подчеркнул, что запугать лидеров, приехавших на празднование 9 Мая, пытались силы, почитающие нацистскую идеологию. В ходе беседы лидеры сверхдержав уделили значительное внимание теме сотрудничества СССР и США в годы Второй мировой войны

Трамп выразил сожаление, что в настоящее время между странами возникло отдаление, несмотря на общее боевое прошлое. В разговоре с Трампом Путин подчеркнул важность 80-летия Победы, отмечаемого 9 мая.

Американский лидер, в свою очередь, заявил о глубоком впечатлении жертвами, понесенными русским народом в Великой Отечественной войне. Трамп поделился с Путиным, что в США ему не верят, но это неоспоримый факт — русский народ пожертвовал наибольшим количеством жизней.

Кроме того, лидеры России и США обсудили личность генерала Макартура и его предостережения относительно возрождения милитаризма.

Ранее сообщалось, что генсек НАТО Рютте оценил переговоры между Путиным и Трампом.