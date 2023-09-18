В Кремле заявили об отсутствии информации о состоянии здоровья Рамзана Кадырова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не занимается вопросами состояния здоровья глав регионов, в частности, главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом представитель Кремля заявил в понедельник, 18 сентября, журналистам.

Слова Пескова приводят ТАСС. Ранее в социальных сетях появилась информация о госпитализации Кадырова.

«Мы не располагаем какой-то информацией на этот счет. В любом случае администрация президента вряд ли может давать справки о состоянии здоровья. Поэтому здесь нам нечего сказать», – сказал Песков.

Он также сообщил, что президент России Владимир Путин не встречался в минувшее воскресенье в Москве с главой Чечни Кадыровым.

Украинские СМИ активно начали распространять информацию о госпитализации и даже смерти Кадырова 15 сентября. По версии источников, чеченский лидер попал в больницу из-за почечной недостаточности, а там – впал в кому.

17 сентября Кадыров опубликовал видео, в котором опроверг все сообщения о своей гибели и госпитализации. Он посоветовал всем тем, кто распространят слухи, «прогуляться на свежем воздухе и привести мысли в порядок».

Периодически в интернете появляются фейки о состоянии здоровья не только Кадырова, но и Путина. Официальные лица России призывают не верить ложной информации и следить только за официальными источниками.