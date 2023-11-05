В Крыму начали подсчитывать ущерб от энергоблокады со стороны Украины

В Крыму начали оценивать ущерб, который нанесла бюджету энергоблокада от Украины. Соответствующее заявление сделал глава парламента Крыма Владимир Константинов, его слова передает издание РИА Новости .

Недавно поступала информация о том, что следующий судебный иск Крыма к властям Украины о возмещении ущерба будет связан с энергоблокадой со стороны Киева.

Константинов рассказал, что по этому вопросу уже было проведено первое заседание. Он сообщил о том, что сумма потерь по энергоблокаде оказалась больше, чем по водной. Глава парламента заявил, что целью этой блокады была полная энергетическая блокировка полуострова с последующей экологической катастрофой.

Он сообщил о том, что первым станет иск по ущербу бюджету Крыма, а затем последуют иски юр- и физлицам в индивидуальном порядке. Константинов предупредил, что общая сумма иска превысит ущерб, нанесенный водной блокадой.