В Крыму начнут добывать газ

Республика Крым планирует активировать разработку своих газовых ресурсов после завершения специальной военной операции (СВО). Об этом в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.

Он подчеркнул, что после стабилизации ситуации власти Крыма сосредоточатся на тщательной проработке разведанных месторождений газа, которые были подготовлены еще до начала конфликта.

«Я не специалист в этой отрасли, но знаю, что этот технологический цикл не такой длинный. А есть разведанные, но еще не проработанные, они проверены еще с советских времен. Мы склонны это развивать, потому что у нас свой собственный газ всегда был в республике», — сказал Константинов.

Добыча газа в Крыму ранее составляла около трети от общего объема добываемых полезных ископаемых региона. В июне 2022 года украинские вооруженные формирования нанесли три удара по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в Черном море, на которых работали 109 человек. Трое из них получили ранения, а семеро — пропали без вести.

В результате этой атаки «Черноморнефтегаз» полностью прекратил эксплуатацию всех своих месторождений на шельфе Черного моря, что привело к сокращению добычи полезных ископаемых в Крыму на 28,1%.

По словам Константинова, Крым использовал «внешний» газ только для промышленных целей. Бытовой газ, отметил он, всегда регион производил самостоятельно.

«Черноморнефтегаз» продолжает эксплуатировать месторождения на шельфе Черного и Азовского морей, а также на сухопутной части полуострова. В 2023 году компания подписала соглашение с системообразующим банком Крыма РНКБ (сейчас стал структурой ВТБ) о разработке трех новых газовых месторождений в Крыму с привлечением инвестиций в размере около 22 млрд руб.

В 2019 году глава Крыма Сергей Аксенов заявил о планах увеличить годовую добычу газа до 1,7 млрд кубометров к 2025 году, а к 2035 году — до 2 млрд кубометров.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал потери Европейского союза (ЕС) после отказал от российского газа.