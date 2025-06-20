Глава РФПИ назвал потери ЕС от сокращения поставок газа из России

Убытки Европейского союза (ЕС) из-за отказа от российского газа составили около €1,3 трлн. Об этом ТАСС в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ) сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

После начала программы REPowerEU в мае 2022 года, направленной на снижение зависимости от российского топлива, Евросоюз стремительно перераспределял источники энергии. Так, за три года стоимость закупок российского сжиженного природного газа (СПГ) для Европы выросла почти в 4,6 раза, несмотря на постепенное снижение доли российского газа в общем импорте — с 40% до 15%, а затем с ростом до 19% в 2024–2025 годах.

«Уже €1,3 трлн, это актуальный размер потерь ЕС от сокращения поставок газа из России», — подчеркнул Дмитриев.

Интересно, что в первые месяцы 2025 года ЕС приобрел у России газа на €5,4 млрд — на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За январь–апрель 2025 года закупки СПГ выросли до €3,3 млрд, в то время как импорт трубопроводного газа уменьшился до €2,1 млрд.

В настоящий момент доля российского газа в поставках в ЕС составляет около 16,5%, что делает Россию вторым по значимости поставщиком после США.

Ранее сообщалось, что суд в Гааге отказался взыскать активы «Газпрома» в пользу украинской «Жнивы».