В Крыму наладили работу поврежденного газопровода

В Республике Крым восстановили поврежденный в поселке Кореиз газопровод, сообщила пресс-служба Министерства топлива и энергетики региона.

Газопровод на южном берегу был поврежден ночью 23 июня. Что стало причиной происшествия власти республики не сообщили. Порядка 500 крымчан оставались без газа.

«Аварийно-восстановительные работы на газопроводе в Кореизе завершены», – говорится в сообщении ведомства.

В Минтопэнерго Крыма добавили, что работы еще продолжаются. Газ поступил только 200 потребителям.

Ранее мы сообщали о том, что вечером 22 июня ВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту, который соединяет Крым и Херсонскую область. По словам властей республики, значительных повреждений объект не получил – пострадало асфальтовое полотно.

Врио Херсонской области Владимир Сальдо, напротив, заявил, что повреждения на мосту намного серьезнее, чем предполагалось. По его словам, передвигаться по нему нельзя будет в течение 15 дней.