Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил о неуместности идеи экс-президента Франции Николя Саркози о проведении повторного референдума в Крыму под надзором международного сообщества. Смирнов подчеркнул, что жители полуострова не нуждаются в очередном подтверждении статуса Крыма. Его слова передает издание РИА Новости .

Недавно Саркози заявил, что Крым исторически является территорией РФ, и жители полуострова называют себя русскими. По словам бывшего главы Франции, разговоры о принадлежности Крыма к Украине – лишь иллюзия. Тем не менее он считает, что повторный референдум нужно провести, чтобы утвердить реальный расклад вещей. Он также заявил о необходимости проведения таких же референдумов в новых регионах РФ.

В ответ на это, Смирнов указал на то, что признание Крыма русским со стороны Саркози само по себе является доказательством актуальности и легитимности крымского референдума. Смирнов считает, что в других подтверждениях нет необходимости.

Смирнов также указал на то, что по тому же принципу, в составе РФ оказались и новые регионы. Они исторически принадлежат России, и очередных подтверждений этому факту не требуется.