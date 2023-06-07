В Крыму не опасаются последствий от обмеления Северо-Крымского канала
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Возможное обмеление Северо-Крымского канала из-за разрушенной дамбы Каховской ГЭС не станет критическим для крымчан. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.
Он отметил, что на полуострове остается надежный водный балансом, который гарантирует водообеспечение региона.
«Запасов воды у нас более чем достаточно, у нас никогда не было такого запаса в водохранилищах. Те меры, которые были приняты последний раз по программе обеспечения водой Крыма, уже имеют свой результат, это наполнение водохранилищ из подземных резервуаров», – сказал Константинов.
Председатель госсовета добавил, что власти Крыма следят за сложившейся ситуацией.
В ночь на 6 июня ВСУ подорвали Каховскую гидроэлектростанцию, в результате чего более 18 населенных пунктов были подтоплены. Полностью подтопило город Новая Каховка – некоторые дома были разрушены. По предварительным данным, семь человек пропали без вести в окрестностях города.
В Херсонской области был введен режим чрезвычайной ситуации.
Инцидент на Каховской ГЭС прокомментировали, в частности, представители ООН. Генсек организации Антиониу Гутерриш заявил, что по меньшей мере 16 тысяч человек остались без своих домов.
6 июня Россия созвала заседание Совета безопасности ООН из-за разрушения Каховской ГЭС.