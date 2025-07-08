В подмосковной больнице спасли подростка, который споткнулся о мангал

В Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу (МОДКТОБ) доставили 13-летнего подростка с обширной раной голени, которую он получил во время игр на природе — он не заметил мангал и споткнулся об него. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.