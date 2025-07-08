В подмосковной больнице спасли подростка, который споткнулся о мангал
Врачи в Подмосковье спасли подростка, который споткнулся о мангал
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В Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу (МОДКТОБ) доставили 13-летнего подростка с обширной раной голени, которую он получил во время игр на природе — он не заметил мангал и споткнулся об него. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Заведующий отделением, врач-травматолог-ортопед МОДКТОБ Виталий Куваев уточнил, что специалисты предварительно провели хирургическую обработку раны. После этого они восстановили анатомию мягких тканей.
«Послеоперационный период прошел хорошо, пациент уже выписан из стационара для амбулаторного лечения», — добавил Куваев.
Он добавил, что через три недели подросток сможет наступать на ногу.
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