Германия обвинила Китай в лазерной атаке на свой самолет

В Министерстве иностранных дел Германии сообщили о том, что китайские военные, предположительно, использовали лазер, чтобы навестись на немецкий самолет в ходе операции Европейского союза «Aspides» в районе Красного моря. В связи с этим инцидентом посол КНР был вызван для дачи объяснений в немецкий МИД, о чем было заявлено в социальной сети X.

Подчеркивается, что создание угрозы для немецких военнослужащих и препятствование проведению операции недопустимы.

Морская миссия ЕС «Aspides» («щит» в переводе с греческого), стартовавшая в прошлом году, нацелена на обеспечение свободы судоходства и защиту торговых судов в Красном море и Персидском заливе в условиях участившихся атак со стороны йеменских хуситов.

Ранее сообщалось, что Украина запросила у Германии оружие стоимостью несколько миллиардов евро.