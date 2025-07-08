В парламенте Армении произошла драка

В парламенте Армении в разгар обсуждения ходатайства о лишении неприкосновенности бывшего президента республики Артура Саркисяна депутаты напали друг на друга. Об этом сообщило РИА Новости.

Инцидент произошел между представителями правящей партии «Гражданский договор» и оппозиционными депутатами.

Как передает агентство, Саркисян выступил с резким осуждением действий властей Армении, которые обвиняют его в «подготовке теракта и захвата власти». В конце своей речи он заявил, что решение о его аресте давно уже принято.

Экс-президент подчеркнул, что не собирается участвовать в обсуждении этого ходатайства, а вместо этого планирует вместе с женой и четырьмя детьми отправиться в церковь, а затем — в Следственный комитет (СК).

В ответ на это к Саркисяну подбежали депутаты от правящей фракции, и между ними завязалась драка. По утверждению оппозиционных парламентариев, на защиту коллег из «Гражданского договора» поспешили их помощники.

В результате случившегося было объявлено о перерыве в парламенте, после которого оппозиционные депутаты отказались возвращаться в зал заседаний.

По делу «о подготовке теракта и захвата власти» накануне также был арестован архиепископ Баграта Галстаня. Его адвокат Сергей Арутюнян назвал эти обвинения в адрес священнослужителя нелепыми и отметил, что сам процесс в отношении него является политическим преследованием.

Ранее сообщалось, что силовики начали обыски в компании «Электросети», принадлежащей арестованному бизнесмену Самвелу Карапетяну.