Актер из «Бумера» развелся с матерью своих четверых детей в День семьи, любви и верности

Судебный участок мирового судьи в Москве во вторник, 8 июля, удовлетворил иск актера Андрея Мерзликина о расторжении брака с супругой Анной, сообщило РИА Новости.

8 июля — День семьи, любви и верности. В суде корреспонденту агентства рассказали, что иск о расторжении брака подал актер. Брак пара зарегистрировала в 2006 году. В семье воспитывается четверо детей.

«Рассмотрено дело, брак расторгнут», — рассказал собеседник агентства.

Представители шоу-бизнеса считали пару одной из самых крепких, сообщил телеграм-канал SHOT. В 2025 году супруги могли бы праздновать 19-ю годовщину свадьбы. 52-летний Андрей и 44-летняя Анна воспитывают детей 10, 13, 15 и 17 лет. Раньше влюбленные часто появлялись вместе на различных мероприятиях, делились с аудиторией в соцсетях семейными фотографиями. В августе 2024 года супруги задолжали 162 тыс. руб. московским коммунальщикам, сообщил телеграм-канал Mash. Конфликт решали в суде.

Анна работала директором своего супруга. В личном блоге она отметила, что Андрей — это честный и порядочный человек, сообщил The Voice Mag. Она предупредила, что не намерена делиться какими-либо деталями бракоразводного процесса. Актер также отказывается комментировать решение о разводе.

«Не надо придумывать то, чего не было. Спасибо всем, кто с уважением к нашей личной жизни!» — написала Анна.

Ранее сообщалось, что новый возлюбленный подарил Муцениеце кольцо за 6 млн руб.