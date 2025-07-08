Один из крупнейших портов Европы начал готовиться к войне с Россией

Крупнейший морской хаб в Европе — порт Роттердам в Нидерландах, начал масштабные учения по приему военных грузов НАТО, сигнализируя о подготовке к военной конфронтации с Россией. Об этом пишет газета The Financial Times (FT).

Глава компании, управляющей портом, Бодуэн Симонс сообщил, что Роттердам координирует работу совместно с портом Антверпен в случае прибытия американских, британских и канадских транспортных средств и грузов.

Министерство обороны Нидерландов в мае сообщило, что порт Роттердама должен быть готов к приему военных грузов по запросу Североатлантического альянса. Глава управляющей компании порта Симонс отметил, что в рамках подготовки к возможным сценариям несколько раз в год в порту будут осуществляться заходы кораблей, а также проводиться учения по десантированию.

Как отмечает FT, Нидерланды, как и другие государства-члены НАТО, взяли на себя обязательство увеличить оборонные расходы до 5% валового внутреннего продукта (ВВП).

Ранее издание The Grayzone сообщило, что в Британии готовят диверсантов ВСУ против Черноморского флота.