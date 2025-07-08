В России семейная налоговая выплата составит до 189 тыс. руб. в год

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании фракции КПРФ рассказала, что в рамках семейной налоговой выплаты семьи с двумя и более детьми в среднем могут получать от 56 тыс. до 189 тыс. руб. в год, сообщил ТАСС.

Спикер отметила, что семейные налоговые выплаты введут с 2026 года по итогам 2025 года с соответствующим возвратом уплаченного подоходного налога. Размер суммы зависит от количества детей в семье.

«Мы оценили возможные доходы, которые будет получать семья дополнительно. Это от 56 тыс. до 189 тыс. руб., которые в зависимости от количества детей будут приходиться на семью», — сказала она.

По информации издания, рассчитывать на семейную налоговую выплату с 2026 года вправе родители двоих и более детей при условии, если среднедушевой доход в семье меньше полутора региональных прожиточных минимумов. Эксперты также проверят, каким имуществом владеет пара. Кроме того, будет учтена информация о наличии задолженности по выплате алиментов. Принятые меры направлены на создание комфортных условий проживания российских многодетных семей. Граждан проинформируют, каким способом они смогут подать заявление на начисление выплаты.

Эксперты прогнозируют, какую сумму могут получить семьи с детьми после начала действия новой выплаты. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин уделял внимание данной теме. В частности, спикер пояснил, как будет пересчитываться НДФЛ.

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