В ЕС начали искать способы закрыть бюджетный дефицит Украины на $19 млрд

Издание Financial Times (FT) сообщило , что ЕС в экстренном порядке изыскивает возможности для ликвидации дефицита украинского бюджета, оценивающегося в $19 млрд.

Еврокомиссия рассматривает с государствами-членами ЕС различные пути решения проблемы, включая перевод военной помощи Украине в формат внебюджетных грантов, применение кредитов из текущей программы поддержки Киева со стороны G7, а также дальнейшее использование активов России, которые были заморожены на территории Евросоюза.

Издание выяснило, что страны G7 планируют оказывать военную поддержку Украине посредством двусторонних грантов, которые будут классифицироваться как «внебюджетный внешний трансферт» и учитываться в целевых расходах на оборону государства.

Другой вариант предполагает использование средств из действующей схемы G7 объемом $50 млрд, в рамках которой Киеву предоставляются займы, обеспеченные доходами от заблокированных российских активов.

В настоящее время изучается возможность увеличения прибыли от этих средств путем реинвестирования в активы с более высоким уровнем риска. Высокопоставленный представитель европейских властей заявил FT, что стороны, надеявшиеся на прекращение огня в 2025 году, вынуждены пересматривать свои расчеты, указывая на наличие значительного финансового пробела, несмотря на все попытки его сокращения.

Согласно информации из источников, Еврокомиссии уже пришлось в текущем году внести корректировки в расходы, связанные с Украиной. ЕС планирует обеспечить покрытие потребностей Киева до наступления зимнего периода, особенно учитывая неопределенные перспективы возобновления финансовой помощи со стороны Соединенных Штатов.

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