В Крыму обнаружили украинский беспилотник, начиненный взрывчаткой

Украинский беспилотник со взрывчаткой и поражающими элементами обнаружили в нескольких километрах от крымского села Межводное, сообщил Mash на волне. Отмечается, что чудом дрон не упал на дома мирных жителей.

Источник сообщил, что беспилотник обнаружил 55-летний местный житель 19 июля незадолго до возгорания на складе боеприпасов в Кировского районе. По его информации, около двух часов ночи он услышал взрыв и позвонил спасателям. Через несколько минут принял решение пойти на место, откуда слышал звук.

Когда мужчина прибыл на место, увидел обломки и россыпь поражающих элементов. Также на локации возник пожар.

На место происшествия прибыли специалисты, которые проводят проверку. Взрывотехники должны обезвредить бомбу.

20 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате атаки вражеского беспилотник на поселок Раздольное, который расположен на севере-западе полуострова, погибла девочка-подросток. Она получила ранения несовместимые с жизнью. Также глава региона сообщил, что в центральной части Крыма в четверг был сбит еще один беспилотник.