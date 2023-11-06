В Крыму опасаются попадания скифского золота в частные коллекции

Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов выразил опасения, связанные с попаданием фрагментов скифского золота в частные коллекции. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости в рамках международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

«У меня очень плохое предчувствие, что она может оказаться в руках частных западных коллекционеров. Коллекция может рассосаться по частным коллекциям, как это было на примере египетских и индийских артефактов», – сказал Константинов.

Он подчеркнул, что Украине эта коллекция не нужна.

В июне 2023 года Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение о передаче скифского золота Украине. Ранее Россия попыталась оспорить решение Апелляционного суда о том, что Киев имеет права на артефакт .

«Скифское золото» включает в себя ювелирные изделия, обнаруженные на Северном Причерноморье. Драгоценности были собраны для выставки «Крым – золотой остров в Черном море», которая проходила в 2014 году в Амстердаме, из четырех крымских музеев – Керченского историко-культурного заповедника, Центрального музея Тавриды, Бахчисарайского историко-культурного заповедника и «Херсонеса Таврического».

После событий Крымской весны, когда Республика Крым и город-герой Севастополь вернулись в состав России, в Амстердаме сначала не знали, кому передавать артефакты – Украине или Крыму (только уже в составе РФ). В итоге амстердамский суд решил отдать «Скифское золото» Киеву, с чем российская сторона была категорически не согласна.