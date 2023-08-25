В Крыму опровергли информацию об эвакуации населения

Советник главы Республики Крым Олег Крючков опроверг сообщения об эвакуации граждан. В комментарии РИА Новости он заявил, что оповещения, рассылаемые жителям региона и туристам, являются фейковыми.

«Эвакуация в Крыму не проводится, рассылаемые крымчанам и туристам сообщения – фейковые», – сказал Крючков.

25 августа пользователи начали выкладывать в социальные сети сообщения, которые приходят на их мобильные телефоны. Канал под названием «МЧС России», следует из опубликованных сообщений, предупреждает граждан об эвакуации. В сообщении также призывают людей пройти к эвакуационным автобусам. Адрес – также указан.

Как отметил Крючков, подобные фейки рассылает Центр информационно-психологических операций украинских сил специальных операций (ЦИПСО). По словам советника главы республики, задача таких «операций» заключается в наведении паники на граждан.

Крючков призвал жителей полуострова и его гостей сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации.

ЦИПСО предпринимают попытки запугать граждан России ложными сообщениями об эвакуации, ракетной атаки. Ранее ЦИПСО запускали фейковые сообщения в радиоэфире по телевидению.