В Крыму опровергли сообщения о взломе республиканского телеканала

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков опроверг сообщения о взломе вещания местного телевизионного канала и сообщил, что это был фейковый вброс от украинского ЦИПСО. Соответствующее заявление Крючков сделал в своих социальных сетях .

Недавно в некоторых украинских Telegram-каналах появились сообщения о взломе местного канала «Крым 24», на котором якобы показали видеоролик, призывавший местных жителей передавать украинской стороне информацию о местонахождении российских военных объектов, срывать флаги РФ, ломать памятники и вступать в ряды «движение освобождения».

Крючков заявил, что информация является вбросом, который был создан в украинском ЦИПСО (Центре информационно-психологических операций). Он также указал на то, что в приведенном видеоролике неправильно указан логотип телеканала, на котором не хватает приставки «HD».

Крючков заявил о падении уровня фейков и предположил, что на работу в ЦИПСО начали брать учеников первого класса. Он также призвал доверять только официальной информации.