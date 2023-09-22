В Крыму подготовили запрос по отмене закона о передаче полуострова УССР

Рабочая группа в Крыму подготовила проект запроса в российский Конституционный суд о соответствии Конституции и отмене закона СССР о передаче полуострова Украинской ССР. Об этом сообщил сопредседатель рабочей группы Сергей Трофимов, его слова передает издание РИА Новости .

Сообщается, что данная рабочая группа была создана по поручению главы парламента Крыма Владимира Константинова.

Трофимов сообщил, что работа по подготовке запроса уже была завершена и в данный момент группа занимается доработкой конечных формулировок. Он подчеркнул важность этого процесса, так как в суде каждое слово имеет огромное значение. Несмотря на это, вся правовая аргументация полностью готова, уточнил Трофимов.

Он также сообщил о том, что этот запрос собираются принять на одном из предстоящих пленарных заседаний осенней сессии парламента Крыма. После этого, запрос будет отправлен в Конституционный суд, рассказал Трофимов.

Сопредседатель указал на то, что ранее Крым оказался в составе Украины незаконно, и с нарушениями 3 конституций. Трофимов заявил, что отмена данного решения приведет к восстановлению исторической справедливости.