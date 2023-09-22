В Крыму подготовили запрос по отмене закона о передаче полуострова УССР
Фото: [©Константин Михальчевский/РИА Новости]
Рабочая группа в Крыму подготовила проект запроса в российский Конституционный суд о соответствии Конституции и отмене закона СССР о передаче полуострова Украинской ССР. Об этом сообщил сопредседатель рабочей группы Сергей Трофимов, его слова передает издание РИА Новости.
Сообщается, что данная рабочая группа была создана по поручению главы парламента Крыма Владимира Константинова.
Трофимов сообщил, что работа по подготовке запроса уже была завершена и в данный момент группа занимается доработкой конечных формулировок. Он подчеркнул важность этого процесса, так как в суде каждое слово имеет огромное значение. Несмотря на это, вся правовая аргументация полностью готова, уточнил Трофимов.
Он также сообщил о том, что этот запрос собираются принять на одном из предстоящих пленарных заседаний осенней сессии парламента Крыма. После этого, запрос будет отправлен в Конституционный суд, рассказал Трофимов.
Сопредседатель указал на то, что ранее Крым оказался в составе Украины незаконно, и с нарушениями 3 конституций. Трофимов заявил, что отмена данного решения приведет к восстановлению исторической справедливости.