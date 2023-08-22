В Крыму пообещали ответить на угрозы Киева уничтожить на полуострове все российское

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что Москва ответит на угрозы Киева уничтожить на полуострове все российское и наносить по нему удары. Об этом она сообщила в интервью РИА Новости.

22 августа глава Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ готовятся нанести новый удар по Крымскому мосту. Он заявил, что это произойдет «на днях». Ранее Буданов признал причастность Киева к терактам в России, в том числе и на мосту.

«Неосмотрительные заявления, озвучиваемые представителями действующего украинского режима, вынуждают Россию расширить рамки специальной военной операции. Публичные высказывания руководителя главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о желании Украины «уничтожить на полуострове все российское», а также постоянные угрозы в адрес крымчан о «новых ударах по Крыму» не могут оставаться без ответа России», – сказала Ковитиди.

Она добавила, что Украина стала террористическим государством из-за влияния США и их союзников. Ковитиди заявила, что украинский народ нужно спасать.

17 июля ВСУ нанесли удар по Крымскому мосту с использованием беспилотных катеров. В результате было разрушено шоссейное полотно. Конструкция самого моста не пострадала. В результате теракта погибло два человека – муж и жена из Белгородской области. Их дочь получила травмы и была доставлена в больницу.

8 октября 2022 года Украина устроила теракт на мосту, подложив взрывное устройство в грузовик, следовавший по нему из Краснодарского края. Взрывчатка была замаскирована в полиэтиленовый рулон. В результате теракта также погибли люди, было повреждено автомобильное полотно.