Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что страны Европейского союза (ЕС) из-за помощи Украине загоняют себя в тупик. Таким мнением политик поделился в интервью РИА Новости .

Накануне верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что военные действия на территории Украины нарастают. Он отметил, что в союзе не видят «света в конце туннеля».

Как отметил Константинов, Боррель уже понимает, что конфликт затягивается.

«А раз так, то никакой это не тоннель, а банальный тупик, в который загоняет себя Евросоюз», — отметил глава крымского парламента.

Константинов заявил, что выход из этого украинского тупика находится там же, где вход.

Специальная военная операция РФ на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, которые впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Ранее Константинов заявил, что в Крыму хотят признать незаконными годы нахождения полуострова в составе Украины.