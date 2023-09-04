В понедельник, 4 сентября, Резников заявил, что подал в Верховную раду Украины заявление об отставке с поста министра обороны. Позже президент Украины Владимир Зеленский написал в своих соцсетях, что пост главы оборонного ведомства должен занять Умеров.

«Кандидатура нового министра обороны лучше всего подходит для страны, которая сама ничего не решает. Этот человек не имеет отношения ни к украинскому, ни к крымскотатарскому народу, так как он воспитывался в пенатах проповедника Фетулаха Гюлена, а политическую огранку получил в стенах Международного республиканского комитета США (IRI)», – сказал Бальбек.

Политик считает, что кандидатура нового министра Умерова отражает преемственность интересам коллективного Запада.

Умерову 41 год. Он является крымским татарином и некоторое время жил на территории полуострова. Экс-нардеп Украины был советником лидера запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа»* Мустафы Джемилева.

Умеров входил в состав украинской делегации во время переговоров с Россией весной 2022 года. Он также участвовал в переговорах по обмену военнопленными. С сентября 2022 года занимает должность председателя Фонда государственного имущества Украины.

Резникову 57 лет. На пост министра обороны он был назначен в ноябре 2021 года. Тогда за решение о его назначении проголосовали 273 депутата Верховной рады Украины. С Резниковым связан скандал с закупкой питания для Минобороны страны по завышенным ценам. Ранее в открытый доступ попал отчет, в котором стоимость одного яйца оценивается в 17 грн. Также в документе был список продуктов, цены на которые были значительно выше, чем в обычных розничных магазинах.

*Экстремистская организация, запрещенная в России