Об этом политик рассказал в интервью РИА Новости. 23 августа Украина организовала третий по счету саммит «Крымская платформа», посвященный решению вопроса по «возвращению» региона под контроль Украины. Впервые такой формат встречи прошел в 2021 году и был организован по инициативе президента Владимира Зеленского. По итогам этого мероприятия 63 страны поддержали планы Киева по Крыму.

«Саммит сам по себе оказался провальным, он с самого момента своего создания был обречен стать очередной бестолковой массовкой, так как во всем мире осознают невозможность возвращения Крыма под контроль Украины. Обсуждать на саммите Крым и его будущее – все равно, что толочь воду в ступе, так как крымчане уже определили свой статус на референдуме в 2014 году», – сказал Смирнов.

Он подчеркнул, что позиция стран Запада по полуострову – временное явление. Смирнов заявил, что участие различных государств в этом саммите является не более чем «потаканием хотелкам» Украины.

Крым и Севастополь вернулись в Россию в 2014 году в результате референдума. По его итогам 95,6% голосовавших жителей региона проголосовали за вхождение в состав РФ.

За эти годы украинские официальные лица регулярно делают различные заявления относительно статуса Крыма, а также сообщают о попытка «деоккупации» полуострова. В Кремле и Крыму призывают оставить этим попытки киевского режима, поскольку полуостров никогда не вернется в Украину.