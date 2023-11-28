В Кургане иностранца оштрафовали на два миллиона рублей за осквернение Вечного огня

Курганский областной суд оштрафовал на два миллиона рублей иностранного гражданина за то, что тот прикурил от Вечного огня в Кургане. Об этом во вторник, 28 ноября, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу облсуда.

Инцидент произошел в марте 2023 года на Аллее Славы в Кургане. Иностранец находится в нетрезвом состоянии. Он встал на монумент в честь Победы СССР в Великой Отечественной войне и прикурил от Вечного огня.

«Курганским областным судом постановлен обвинительный приговор в отношении иностранного гражданина, который обвинялся в осквернении символов воинской славы России», – уточнил облсуд.

Иностранца признали виновным в нарушении ч. 3 ст. 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма».

Музей-экспозиция «Аллея славы» является частью образовательного пространства Дворца детского (юношеского) творчества Кургана. Он посвящен зауральцам – фронтовикам и труженикам тыла, которые внесли свой вклад в общую Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Ранее штраф за плевок в Вечный огонь получила жительница Саратова. Девушка сняла видео на Театральной площади в центре города, на котором плюет в пламя. Его она выложила в социальные сети. Ее приговорили к штрафу. Гражданку признали виновной по ч. 1 ст. 244 УК РФ «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».