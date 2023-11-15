В курс «Основы безопасности и защиты Родины» включат информацию о БПЛА

Министерство просвещения РФ ввело в новый школьный курс «Основы безопасности и защиты Родины» информацию об общевойсковом бое и способах применения беспилотников. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В проекте отмечается, что требования к освоению указанного курса должны содержать «сформированность представлений о современном общевойсковом бое; понимание о возможностях применения современных достижений научно-технического прогресса в условиях современного боя, в том числе способах боевого применения беспилотных летательных аппаратов».

Поправки в закон «Об образовании в РФ», касающиеся переименования и изменения содержания уроков Основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), Государственная дума РФ приняла в июле 2023 года. Среди них было введение в школах курса «Основы безопасности и защиты Родины». Дети будут проходить его с 1 сентября 2024 года.

В обновленном предмете предусмотрено изучение начальной военной подготовки, в рамках которой ученикам расскажут о структуре ВС РФ. Также в программу входят физическая и начальная строевая подготовка.

В начале года министр просвещения РФ Сергей Кравцов выступил с инициативой преподавать начальную военную подготовку в школах бывшими участниками СВО. Он отметил, что таким гражданам с начала нужно пройти соответствующую переподготовку.

В октябре стало известно, что в Республике Татарстан участники специальной военной операции на Украине будут привлекаться для преподавания начальной военной подготовки в школах республики.