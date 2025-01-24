В Курске арестовали бизнесмена за хищение при устройстве фортификационных сооружений

В Курске арестовали директора частного торгового дома «Курск» за хищение крупной суммы денег при обустройстве фортификационных сооружений, сообщил ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу региональной судебной системы.

Отмечается, что предприниматель похитил по государственному контракту более 43,5 млн рублей, выделенных на указанные цели.

По данным следствия, Федоров действовал в составе группы лиц в рамках предварительного сговора. Он заранее планировал похитить денежные средства в по договору, который предполагал обеспечение безопасности у границ Курской области.

Решение заключить под страду до 22 марта 2025 года принял Ленинский районных суд Курска. Следственные действия продолжаются.

Ранее сообщалось, что следствие передало дело о расстреле российских военнослужащих пулеметчиком ВСУ в суд. Отмечалось, что украинский солдат расстрелял безоружных военных, которые не представляли опасности.