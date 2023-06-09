В Курске беспилотник упал в районе нефтебазы

Беспилотник упал в районе нефтеперерабатывающей базы, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своих соцсетях.

«Он рухнул на территории резервуарного парка, не вызвав никаких повреждений и разрушений на объекте», – написал он.

Глава региона отметил, что ситуация находится под контролем.

Утром, 9 июня, губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что на одно из зданий упал беспилотник. Помещения были пустыми, но пострадали люди на улице – их посекло осколками БПЛА. Дальнейшая госпитализация пострадавших не потребовалась.

Вечером, 9 июня, губернатор Белгородской области сообщил в своих соцсетях, что на крышу офисного здания в Белгороде упал БПЛА и загорелся. В результате крыша и два автомобиля были повреждены. Пострадавших не было.

С начала специальной военной операции ВСУ атакуют регионы России беспилотниками. Часто под удар попадают приграничные территории – Белгородской, Курской и Брянской областей.

Власти этих регионов и оперативные службы регулярно устраняют последствия этих атак. Военные также сбивают БПЛА. В регионах работают системы ПВО.