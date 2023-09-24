В Курске не стали отменять праздничные мероприятия ко дню города

Власти Курска не стали отменять праздничные мероприятия ко дню города. Об этом в воскресенье, 24 сентября, сообщил глава города Игорь Куцак в своих соцсетях.

По его словам, безопасность на мероприятии, приуроченном к 991-летию Курска, будут обеспечивать больше 1 тысячи человек и 150 единиц техники.

«Сотрудники оперативных служб работают в Центральном округе, где украинский беспилотник атаковал административное здание. Соблюдайте спокойствие: все службы экстренного реагирования и жизнеобеспечения работают в режиме повышенной готовности. Запланированные в рамках празднования Дня города мероприятия состоятся», – отметил Куцак.

24 сентября губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о вражеском беспилотнике, атаковавшем здание администрации в Курске. По его словам, незначительные повреждения получила крыша. На месте работают оперативные службы.

В Курской области, как и в трех других регионах РФ, сохраняется «желтый» уровень террористической опасности. Он был введен в Белгородской, Брянской областях, а также в Республике Крым.

ВСУ в последнее время усилили атаки на приграничные территории России. Украинские военные используют беспилотники, артиллерию и минометы. Также ВСУ часто предпринимают попытку атаковать объекты ракетами. Так, 22 сентября, киевский режим нанес удар крылатыми ракетами по штабу Черноморского флота в Севастополе.

В результате атаки было повреждено здание ЧМ в городе-герое. По данным Минобороны РФ, российская система ПВО сбила пять ракет. По предварительным данным, ВСУ использовали переданные Великобританией ракеты Storm Shadow.