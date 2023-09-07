В Курске отменили массовое празднование Дня города

Мэр Курска Игорь Куцак сообщил об отмене массового празднования Дня города. Об этом градоначальник написал в своих соцсетях.

По его словам, такие меры связаны с обеспечением безопасности для горожан. При этом, уточнил Куцак, для жителей будут организованы локальные культурные и спортивные мероприятия, в том числе выставки и концерты творческих коллективов.

«Друзья, в этом году День города мы отпразднуем 24 сентября. 25 сентября состоится традиционный Крестный ход с иконой Божией Матери «Знамение» Курской Коренной. Поскольку мы живем в приграничном регионе, то от широкого празднования решено отказаться», – заявил Куцак.

В 2023 году Курск отмечает 991-летие со дня основания.

Ранее об отмене празднования Дня города сообщил мэр Уссурийска Евгений Корж. Его отмечают во второе воскресенье после 1 сентября. В 2023 году День города выпал на 10 сентября. По словам градоначальника, средства, выделенные на организацию мероприятий, будут направлены жителям, пострадавших от наводнения.

Также об отмене праздничных мероприятий сообщили власти Ростова-на-Дону. Основные развлекательные программы для жителей пройдут с 15 по 17 сентября. Праздничного салюта и концерта в эти дни не будет.