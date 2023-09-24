В Курске отменили салют в честь дня города

Власти Курска приняли решение отменить салют в честь празднования дня города 24 сентября. Об отмене сообщил глава города Игорь Куцак в своих соцсетях.

Ранее он сообщил, что праздничные мероприятия в честь празднования 991-летия Курска в связи с последними событиями не будут отменены. По его словам, безопасность в городе обеспечивают порядка 1000 человек и спецтехника.

«В связи с последними событиями принял решение отменить праздничный салют в честь Дня города. Считаю, это будет разумно с точки зрения спокойствия и безопасности жителей», – написал Куцак.

В воскресенье, 24 сентября, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинский беспилотник атаковал административное здание в центральном районе Курска. В результате – повреждение получила крыша.

Курская область граничит с Сумской областью Украины. Из-за атак со стороны ВСУ в регионе действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Такой же объявлен в Белгородской и Брянской областях, а также в Республике Крым.

Власти этих регионов регулярно сообщают о работе ПВО и сбитых целях. Ранее Министерство обороны России сообщило о пяти сбитых крылатых ракетах в Севастополе. Украинские военные атаковали 22 сентября штаб Черноморского флота в Севастополе.

С начала специальной военной операции ВСУ регулярно обстреливают приграничные территории РФ. Украинские военные используют минометы, артиллерию и дроны. В последнее время участились случаи атак с помощью крылатых ракет. ВСУ атакуют переданными Британией ракетами Storm Shadow.