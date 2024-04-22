В Курской области отменили обязательную сдачу ЕГЭ

По словам губернатора региона Романа Старовойта, школьники вместо обязанности сдавать экзамен смогут пройти промежуточную аттестацию. При этом для выпускников одиннадцатых классов возможность сдать ЕГЭ остается с целью дальнейшего поступления в высшие учебные заведения.

Ранее решение отменить обязательную сдачу ЕГЭ в регионах, где наблюдается напряженная обстановку в связи с обстрелами, поддержало просветительство РФ. В Курской области обучаются более 12 тысяч девятиклассников и около четырех тысяч одиннадцатиклассников.

От обязательной сдачи ЕГЭ в 2024-м году также освобождены школьники ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

В Курской области из-за регулярных обстрелов со стороны ВСУ установлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Такой же действует в Брянской и Белгородской областях, а также в Крыму и Севастополе.

ЕГЭ представляет собой единый стандартизированный выпускной экзамен, который сдают выпускники школ для поступления в высшие учебные заведения. ЕГЭ проводится в форме тестовых заданий по нескольким предметам, и результаты его сдачи используются при поступлении на бюджетное или платное обучение.

Ранее мы сообщали, что в Курской области сбили восемь вражеских беспилотников.