Министерство обороны РФ заявило о перехвате пятидесяти украинских беспилотников за ночь
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На протяжении ночи на 20 апреля противовоздушная оборона нейтрализовала 50 украинских дронов. Такое сообщение сделало Министерство обороны России. Его заявление привел ТАСС.
Дежурные средства ПВО за ночь отразили атаку на ряд областей РФ.
«26 - над территорией Белгородской области, 10 - над территорией Брянской области, 8 - над территорией Курской области» - привело военное ведомство список сбитых БПЛА.
Еще 2 дрона были нейтрализованы над Тульской областью. Над Калужской, Московской, Рязанской и Смоленской областями было сбито по одному беспилотнику.
Ранее приводились подробности перехвата беспилотника под Смоленском. Его обломки при падении вызвали пожар на топливо-энергетическом комплексе. Они сумели воспламенить емкость с горюче-смазочными материалами.