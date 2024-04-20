Министерство обороны РФ заявило о перехвате пятидесяти украинских беспилотников за ночь

На протяжении ночи на 20 апреля противовоздушная оборона нейтрализовала 50 украинских дронов. Такое сообщение сделало Министерство обороны России. Его заявление привел ТАСС .

Дежурные средства ПВО за ночь отразили атаку на ряд областей РФ.

«26 - над территорией Белгородской области, 10 - над территорией Брянской области, 8 - над территорией Курской области» - привело военное ведомство список сбитых БПЛА.

Еще 2 дрона были нейтрализованы над Тульской областью. Над Калужской, Московской, Рязанской и Смоленской областями было сбито по одному беспилотнику.

Ранее приводились подробности перехвата беспилотника под Смоленском. Его обломки при падении вызвали пожар на топливо-энергетическом комплексе. Они сумели воспламенить емкость с горюче-смазочными материалами.