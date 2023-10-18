В Курской области сбили шесть беспилотников

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о шести сбитых беспилотниках в регионе. Об этом он написал в своих соцсетях утром.

«Сегодня около 5 утра в Курском районе силами Минобороны пресечена атака украинских БПЛА: сбито 6 беспилотников самолетного типа, 4 – подавлены средствами РЭБ», – сообщил Старовойт.

Он также отметил, что пострадавших и повреждений в результате падения обломков нет. Старовойт призвал жителей при обнаружении объектов, похожих на сбитые БПЛА, не приближаться к ним, а обращаться в службу экстренного реагирования.

18 октября также стало известно о шести сбитых дронах в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Курской, Белгородской и Брянской областях введен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Такой же действует на территории Крыма и Севастополя. ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать объекты в РФ с использованием беспилотников. Системы РЭБ и ПВО регулярно ликвидируют вражеские цели.