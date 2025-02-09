Российские военные уничтожили группу из более чем десяти польских наемников, находившихся в многоэтажном доме в Дзержинске (украинское название — Торецк) в ДНР, сообщил ТАСС со ссылкой на военнослужащего штурмового отряда 132 отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51 армии из состава подразделения ВС РФ «Центр» Артура Хазарьяна.

По его словам, операция по зачистке здания с иностранным контингентом ВСУ заняла около семи часов. Хазарьян подчеркнул, что российские штурмовики столкнулись с сопротивлением, однако, в конечном итоге, смогли нейтрализовать противника.

«Когда мы зашли в подъезд, там были поляки. Мы его часов за семь зачистили. Больше 10 их было», — сказал российский военнослужащий.

Он подчеркнул, что большую часть личного состава ВСУ, занимавшего позиции в Дзержинске, составляли мобилизованные. Выжившие украинские военные чаще всего оказывались в плену ВС РФ после потерь среди опытных солдат.

Министерство обороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска 7 февраля. Этот город, расположенный к северу от Горловки, ранее был важным логистическим узлом для ВСУ, обеспечивающим транспортировку материалов и оружия.

Ранее сообщалось, что журналист испанской газеты El Mundo Альберто Рохаса незаконно проник в Курскую область.