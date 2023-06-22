В Курской области запретили проведение массовых публичных мероприятий

В Курской области запретили проводить массовые публичные мероприятия до момента снятия в регионе режима среднего уровня реагирования. Соответствующий документ в четверг, 22 июня, подписал исполняющий обязанности губернатора области Алексей Смирнов.

Под запрет не попадают мероприятия, посвященные государственным праздникам, Дням воинской славы и памятным датам, организаторами которых выступают органы публичной власти.

Режим среднего уровня реагирования введен в Курской области с 19 октября. Он подразумевает усиление пропускного режима на приграничных территориях, контроль на основных магистралях области, а также усиление охраны объектов инфраструктуры и образования.

С начала специальной военной операции приграничные с Украиной региона регулярно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. Часто украинские военные используют беспилотники, но в последнее время усилились атаки с использованием ракет.

Под обстрел попадают также Белгородская и Брянская области.