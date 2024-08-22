Американские наемники ликвидированы под Курском

Боевики из американской ЧВК Forward Observation Group ликвидированы под Курском во время обстрела ВСУ Русской Конопельки. Об этом в четверг, 22 августа, сообщил телеграм-канал SHOT со ссылкой на источник.

Накануне в интернете появились фотографии подтверждающие, что американская ЧВК вошла в регион. Снимки опубликовали с подписью «Ребята в Курске».

В данный момент борьба за населенный пункт продолжается, российская армия препятствует входу ВСУ на территорию района. По предварительной информации, к настоящему времени удалось ликвидировать до 60 украинских военных, три ББМ «Козак», один БМП-2 и БМП М113 противника.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее пообещала уничтожить иностранных комбатантов на территории Курской области. По ее словам, они являются «законными целями» российской армии.