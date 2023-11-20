В Латинской Америке неоднозначно отреагировали на избрание нового президента Аргентины

Президент Боливии Луис Арсе и глава мексиканского МИД Алисия Барсена выразили надежду на развитие дружеских отношений и готовность работать с новыми властями Аргентины.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва пожелал удачи новому аргентинскому лидеру. При этом Милей ранее заявлял, что не хочет развивать отношения с Бразилией и другими странами БРИКС.

В свою очередь, колумбийский лидер Густаво Петро назвал победу Милея печальной новостью для региона, поскольку он считает, что «у неолиберализма больше нет предложений для общества, и он не может ответить на текущие проблемы человечества».

Милей опередил на десять процентных пунктов представителя правящей партии Серхио Массу. Новый президент Аргентины выступает за долларизацию экономики, приватизацию и сотрудничество с США и Израилем.