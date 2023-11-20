В Латинской Америке неоднозначно отреагировали на избрание нового президента Аргентины
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Первая реакция стран Латинской Америки на победу крайне правого политика Хавьера Милея на выборах президента Аргентины получилась противоречивой.
Президент Боливии Луис Арсе и глава мексиканского МИД Алисия Барсена выразили надежду на развитие дружеских отношений и готовность работать с новыми властями Аргентины.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва пожелал удачи новому аргентинскому лидеру. При этом Милей ранее заявлял, что не хочет развивать отношения с Бразилией и другими странами БРИКС.
В свою очередь, колумбийский лидер Густаво Петро назвал победу Милея печальной новостью для региона, поскольку он считает, что «у неолиберализма больше нет предложений для общества, и он не может ответить на текущие проблемы человечества».
Милей опередил на десять процентных пунктов представителя правящей партии Серхио Массу. Новый президент Аргентины выступает за долларизацию экономики, приватизацию и сотрудничество с США и Израилем.