В Латинской Америке призвали остановить конфликт Израиля и Палестины

Представители нескольких стран Латинской америки призвали прекратить палестино-израильский конфликт. Бразилия и Мексика выступили с осуждением атак на Израиль, а Куба и Венесуэла – с заявлением о нарушении прав Палестины как причину конфликта. Об этом сообщило издание РИА Новости .

Мексиканский МИД выступил с осуждением нападений на Израиль, выразил соболезнования семьям погибших и призвал прекратить насилие. С такой же позицией и речью выступило и бразильское правительство.

Куба и Венесуэла заявили об обеспокоенности эскалации конфликта и выразили поддержку палестинцам, несмотря на то, что Палестина первой проявила агрессию. Оба государства заявили о нарушениях прав палестинцев.

Несмотря на поддержку разных сторон, все страны континента сошлись во мнении о том, что нужно как можно быстрее прекратить насилие и найти способ мирно сосуществовать, в соответствии с резолюциями ООН.