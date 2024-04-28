В Латвии признались, что не смогут заменить российские препараты

В Министерстве здравоохранения Латвии не поддержали запрет ввоза медикаментов из России и Белоруссии, сообщил латвийский телеканал TV3.

Отмечается, что на территорию республики по-прежнему завозят препараты из указанных стран. Государственные и муниципальные учреждения продолжают делать закупки.

Кроме того, по информации источника, на территорию Латвии попадают порядка 10% медикаментов, произведенных Москвой и Минском, даже не имеющих регистрации в республике, но необходимые для пациентов.

Ранее поверенный в делах РФ в Латвии Олег Зыков в комментарии РИА Новости заявил, что из-за санкций, введенных Ригой в отношении России, экономика страны получила значительный урон. Так, по его информации, за 9 месяцев 2023-го года двусторонний товарооборот снизился на 68%, что отличается с аналогичным периодом 2022-го года.

Ранее мы сообщали, что пограничники Латвии и Литвы вербуют граждан Белоруссии на границе с республикой. О таких случаях рассказал председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Константин Молостов.