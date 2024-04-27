В Белоруссии заявили о попытках вербовки граждан республики на границе с Латвией и Литвой

Председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Константин Молостов сообщил о попытках спецслужб Латвии и Литвы вербовать белорусских граждан на границе с республикой.

Об этом он рассказал в интервью агентству «Белта».

«В действующих пунктах пропуска со стороны государств Балтии ужесточены контрольные мероприятия в отношении граждан России и Беларуси. Фиксируются попытки их вербовки сотрудниками специальных служб Литвы и Латвии», — отметил Молостов.

По его словам, на границе стран Балтии и Польши на данный момент наблюдается накаленная ситуация в связи с угрозами военного характера. Молостов рассказал о наращивании военной группировки стран НАТО, в которую входят проводимые ими многонациональные учения.

Он подчеркнул, что активно используется полигон в Литве «Пабраде», размещенный в 10 километрах от границы Белоруссии.

Отдельно Молостов рассказал о миграционном давлении, которое сохраняется на границе с государствами Европейского союза (ЕС). По его информации, власти Польши и Латвии продолжают насильственно вытеснять мигрантов на территорию республики. По словам Молостова, такие действия сопровождаются применением со стороны таможенников указанных государств физической силы.

По данным председателя Государственного пограничного комитета Белоруссии, с 2021-го года было зафиксировано более 50 смертей мигрантов в связи с действиями европейских пограничников.

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