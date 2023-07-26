В ЛДПР представили записку Жириновского о развале российского авиапрома США

Вице-спикер Госдумы России от ЛДПР Борис Чернышов опубликовал записку основателя партии Владимира Жириновского об участии Соединенных Штатов в развале авиапрома России в 1990-е годы.

Записку Чернышов опубликовал в своих соцсетях. Как он отметил, он принял это решение во время правительственного часа в Государственной Дума с участием министра транспорта РФ Виталия Савельева.

«В 90-е годы США путем подкупа чиновников и бизнесменов развалили авиапром России. Сейчас он восстанавливается, но где расследование, кто конкретно соучастники развала и как они наказаны?» – говорится в опубликованной Чернышовым записке.

Вице-спикер отметил, что такую речь Жириновский готовил к выступлению на правительственном часе с главой Минтранса в 2019 году.

Сам Чернышов отметил, что «развад» отечественной авиационной промышленности является для него личной и семейной историей, так как его отец много лет проработал на заводе в Воронеже, где строил самолеты ИЛ-86 и ИЛ-96.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года на 76-м году жизни. Политик долгое время боролся с коронавирусом, из-за которого у него начались осложнения.

В мае 2023 года Чернышов заявил, что обнаружил пророческие записки Жириновского во время работы с архивными документами в офисе партии.

В июне на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) представили нейросеть в образе Жириновского. Она отвечает на вопросы также, как это делал покойный политик.