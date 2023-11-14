В Либерии стартовал второй тур президентских выборов

В Либерии открылись избирательные участки для проведения второго тура президентских выборов, сообщила южноафриканская медиагруппа SABC.

В первом туре принимали участие 19 кандидатов, но реальных претендентов на победу было двое – действующий президент Джордж Веа и лидер оппозиции Джозеф Боакай.

Знаменитый в прошлом футболист Веа собрал в первом туре 43,83% голосов, Боакай отстал с минимальным разрывом – 43,44%.

Веа возглавил Либерию после победы на выборах 2017 года, Боакай был вице-президентов страны в 2010-2018 годах.