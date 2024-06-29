В Литве активистку оштрафовали за пост с цитатой Ленина
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В Литве местная полиция оштрафовала активистку Эрику Швенчнене на 700 евро за публикацию в соцсетях, к которой были прикреплены изображение Владимира Ленина и его цитата. Об этом сообщило агентство ELTA.
Отмечается, что пост с Лениным был сделан в день его рождения — 22 апреля. За это девушку оштрафовали на 700 евро.
Как объяснила активистка, она сделала публикацию «в информационных целях». Пост был опубликован на ее личной странице в социальной сети Facebook*. Ее Швенчнене подписала словами: «Учиться, учиться и еще раз учиться».
Девушка рассказала, что в политике Литвы наблюдаются «тройные стандарты». Фразу, которую она опубликовала на своей странице, она назвала актуальной и самой запоминающейся.
Как отметило издание, в Литве кодекс об административных правонарушениях предусматривает ответственность за распространение или демонстрацию нацистских символов или символов и атрибутов коммунистических, авторитарных или тоталитарных режимов.
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