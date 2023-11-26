В Литве опасаются краха Украины из-за усталости от конфликта

Украинское государство перестанет существовать, если даст усталости от военного конфликта взять над собой верх. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, его слова были опубликованы на официальном сайте литовского МИД.

Как заявил литовский министр, признаки украинской усталости все чаще заметны с позиции западного мира. По его словам, если Киев поддастся этой усталости от военного конфликта – страну ждет крах и тогда она прекратит свое существование.

Ландсбергис также призвал государства коллективного Запада бороться с дальнейшим развитием данной усталости, и подчеркнул, что они обладают достаточной мощью для того, чтобы помочь Украине в одержании победы.