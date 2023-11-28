В Литве отказались закрывать все КПП на границе с РФ

Власти Литвы не видят необходимости в том, чтобы следовать примеру Финляндии и закрывать все КПП на границе с РФ. Ситуация с российскими мигрантами на данный момент остается спокойной, но Вильнюс отреагирует в случае, если она изменится. Соответствующее заявление сделала глава литовского МИД Агне Билотайте в своем пресс-релизе .

По словам литовского министра, власти страны в данный момент не видят необходимости в подобных решениях. Она подчеркнула, что ситуация у границ Литвы остается спокойной, и у властей государства имеются определенные индикаторы угроз, на которые они отреагируют в случае появления.

В то же время, Билотайте от лица государства выразила поддержку в сторону Финляндии и ее решения о закрытии всех пограничных пунктов на финско-российской границе.