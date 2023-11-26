В Ливане заявили о необходимости прекращения операций ЦАХАЛ в Газе

Ливанский премьер-министр Наджиб Микати заявил о необходимости прекращения действий со стороны Израиля, нарушающих спокойствие южной границы государства. Соответствующее заявление он сделал в беседе с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, его слова передает издание ТАСС .

Согласно информации издания, власти Ливана рассчитывают на то, что дружественные государства успешно достигнут изменения ситуации в данном кризисе. В таком случае, их старания приведут к возвращению спокойного статуса на одной из израильских границ, убежден Микати.

Недавно поступила информация о том, что ЦАХАЛ и израильские чиновники оказывают давление на премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху для того, чтобы тот принял решение о нанесении решающего удара по боевикам движения «Хезболла».