В Ливии отказались от идеи прибегнуть к вводу российских войск
Премьер Ливии Дбейба назвал неприемлемой идею «альтернативного плацдарма» России
Фото: [unsplash.com]
Премьер-министр Ливии Абдула Хамид Дбейба выступил с категорическим отказом идеи создания «альтернативного плацдарма» для российских военных на территории страны, сообщает агентство Bloomberg.
Дбейба подчеркнул, что Ливия не допустит никаких попыток иностранного вмешательства и будет решительно противостоять тем, кто намеревается прибыть в страну без должного разрешения. Он отметил, что присутствие иностранных войск, стремящихся навязать свою власть, неприемлемо для местного населения.
Это заявление прозвучало на фоне недавних публикаций в газете The Wall Street Journal о возможной переброске Россией систем противовоздушной обороны и другого военного оборудования из Сирии в Ливию. По информации издания, грузовые самолеты уже доставили в восточные регионы страны ПВО, включая радары для систем С-400 и С-300.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне сообщил, что окончательное решение о дальнейшей судьбе российских военных баз в Сирии пока не принято. Он отметил, что Москва продолжает взаимодействовать с представителями тех сил, которые в настоящее время контролируют ситуацию в стране.
Ранее сообщалось, что власти Ливии рассматривают возможность присоединения к БРИКС.