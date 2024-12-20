Дбейба подчеркнул, что Ливия не допустит никаких попыток иностранного вмешательства и будет решительно противостоять тем, кто намеревается прибыть в страну без должного разрешения. Он отметил, что присутствие иностранных войск, стремящихся навязать свою власть, неприемлемо для местного населения.

Это заявление прозвучало на фоне недавних публикаций в газете The Wall Street Journal о возможной переброске Россией систем противовоздушной обороны и другого военного оборудования из Сирии в Ливию. По информации издания, грузовые самолеты уже доставили в восточные регионы страны ПВО, включая радары для систем С-400 и С-300.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне сообщил, что окончательное решение о дальнейшей судьбе российских военных баз в Сирии пока не принято. Он отметил, что Москва продолжает взаимодействовать с представителями тех сил, которые в настоящее время контролируют ситуацию в стране.

Ранее сообщалось, что власти Ливии рассматривают возможность присоединения к БРИКС.