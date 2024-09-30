В Ливии рассматривают возможность присоединения к БРИКС

Руководство Ливии всерьез рассматривает возможность присоединения страны к БРИКС, придерживаясь ранее выбранной стратегии, которая направлена на увеличение количества связей с развивающимися государствами. Об этом РИА Новости сообщил глава МИД заседающего на востоке Ливии правительства Абд аль-Хади аль-Хувейдж.

По словам дипломата, БРИКС является важным экономическим блоком, к которому надо присоединиться. Однако этот вариант развития событий требует проработки.

«Правительство предприняло шаги с этой целью, мы подготовили ряд исследований, однако подобные решения требуют обсуждения с различными политическими кругами», — сказал глава МИД.

Также он заявил, что на первом этапе решается вопрос о возможности Ливии занять позицию наблюдателя в объединении.

Ранее сообщалось о том, что власти Турции изъявили желание стать одним из членов БРИКС.